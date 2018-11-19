В СамГТУ состоится «двойная» профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!»

126

Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра в 9:30 утра одновременно начнёт работу в двух ключевых учебных корпусах опорного ВУЗА по адресам:- ул. Молодогвардейская, д. 244 (главный корпус СамГТУ)- ул. Молодогвардейская, д. 194 (главный корпус Академии строительства и архитектуры СамГТУ).Кроме экспресс-тестирования на ВИЧ специалисты СПИД-центра в обоих корпусах проведут встречи со студентами, расскажут, что такое ВИЧ, как можно и как нельзя заразиться вирусом. Также молодым людям предложат ознакомиться с информационными буклетами и затем проверить свои знания по теме ВИЧ, ответив на вопросы врачей.Акция в Техническом университете приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИД, который ежегодно отмечается 1 декабря. В преддверии памятной даты врачи проводят серию выездных мероприятий, череду которых в этом году открывает акция в опорном ВУЗе, передает пресс-служба ГБУЗ СОКЦ СПИД.