В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»

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Собравшимся рассказывали, какие условия созданы для врачей в поликлиниках и больницах, какие специалисты наиболее востребованы в медицине региона, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать выпускники, решившие связать свою врачебную судьбу с сельскими больницами или лечебными учреждениями области.На территории нашей области активно действует программа «Земский доктор», позволяющая получить 1 миллион рублей на обустройство тем молодым врачам, которые приедут на работу в сельские районы губернии. Кроме того, из областного бюджета доктора по наиболее востребованным специальностям получают подъемные в размере почти 166 тысяч рублей. Решается и вопрос о выделении жилья для медицинских работников, которые переезжают на работу в территории, испытывающие кадровый голод. Так, отдельные муниципальные территории, города Сызрань, Кинель, Отрадный, Новокуйбышевск разработали специальные программы по созданию благоприятных условий для привлечения медицинских работников, в том числе по обеспечению жильем врачей, что позволит укрепить кадровый состав больниц. Но, несомненно, проблемы с обеспеченностью населения врачами еще остаются для некоторых сельских территорий, городов Тольятти, Октябрьск, Жигулевск.Руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения региона Галина Богатырева: «Только при активном взаимодействии с медицинским университетом, командой главных врачей и представителями муниципальных образований можно эффективно решать вопрос привлечения высококвалифицированных специалистов в медицинские учреждения региона», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото minzdrav.samregion.ru