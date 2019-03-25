В СО определены победители Всероссийской олимпиады профмастерства по специальностям «Фармация» и «Сестринское дело»
25 марта 2019 22:42
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Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена.
Олимпиада представляла собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенциями, умения использовать их на практике.
В конкурсе по специальности «Фармация» приняли участие студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной,
Тольяттинского медицинского колледжа, Сызранского медико-гуманитарного колледжа.
Оценку работы участников в соответствии с критериями осуществляло жюри под председательством главного специалиста управления фармации и лекарственного обеспечения департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Елены Башкатовой.
Победителями по сумме баллов стали:
I место – Рыжова Ангелина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной)
II место – Столярова Екатерина (Сызранский медико-гуманитарный колледж)
III место – Аксинина Юлия (Тольяттинский медицинский колледж)
Победитель регионального этапа Олимпиады по специальности «Фармация» будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который состоится 24-26 апреля в Ульяновске.
В конкурсе по специальности «Сестринское дело» приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Самарской области: Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, включая филиалы: Новокуйбышевский медицинский колледж, Безенчукский, Борский, Губернский колледж города Похвистнево, Сызранский медико-гуманитарный колледж, Тольяттинский медицинский колледж, Шенталинский и Кинель-Черкасский филиалы Тольяттинского медицинского колледжа.
Оценку работы конкурсантов в соответствии с критериями конкурса осуществляло жюри под председательством главного специалиста управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области Дарьи Китаевой.
По сумме баллов определены победители:
I место – Аникина Дарья (Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной)
II место – Игнатова Алина (Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, филиал «Борский»)
III место – Степанян Анна (Тольяттинский медицинский колледж)
Победитель регионального этапа Олимпиады по специальности «Сестринское дело» будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который состоится 25-27 апреля в Омске, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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Комментарии
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25 марта 2019 22:42
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности. Здравоохранение
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