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В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ

5 февраля 2019 13:30
139
В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ
 По словам главы Роспотребнадзора, таким образом дети смогут продолжать учиться и при этом сохранить здоровье.

В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ.
Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы продолжаем прерывание эпидпроцесса в школах и детских садах, переводя детей на дистанционное обучение, и на сегодняшний день полностью закрыто 2694 школы в 58 субъектах и 816 детских дошкольных учреждений, — приводит её слова РИА "Новости".

По словам Поповой, так дети смогут продолжать своё обучение и при этом сохранить своё здоровье.

Она отметила, что решение о закрытии образовательного учреждения принимает его глава, если количество отсутствующих по болезни превышает 20% от общего числа учеников. В противном случае решение о закрытии принимает Роспотребнадзор.


Фото pixabay.com
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