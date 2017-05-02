В России стало больше несовершеннолетних наркоманов
2 мая 2017 10:57
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Около 600 тысяч наркозависимых зарегистрированы в России, при этом растет количество несовершеннолетних наркоманов, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, пишет «ФедералПресс».
«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, по статистическим данным, порядка 600 тысяч человек. И, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется», – цитируют Путина РИА «Новости».
Президент также отметил, что число несовершеннолетних наркоманов в стране возросло на 60 %.
«Однако это только официальная статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 миллионов. Из них 2 миллиона регулярно», – подчеркнул Путин.
«ФедералПресс» напоминает: заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов сообщал, что ежегодно наркотики становятся причиной потери трудоспособности и преждевременной смерти у 17 миллионов человек во всем мире.
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