В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ

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По данным Минздрава, общее число ВИЧ-инфицированных в России на 1 января этого года составило более 1,5 млн человек, также к этой цифре надо добавить более 100 тыс. инфицированных ВИЧ временно проживающих иностранцев. При этом на начало текущего года умер каждый пятый ВИЧ-инфицированный, не обязательно от СПИДа, но и от передозировки наркотиков, самоубийств, несчастных случаев и бытового насилия. По заключению главного идеолога по ВИЧ в РФ академика Покровского, почти в половине (45 %) случаев смерти от инфекционных заболеваний ВИЧ является главной причиной смерти. Корреспондент «ФедералПресс» разбирался в этой неутешительной статистике.

С 2006 года в стране отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10 % в год. При этом 22 субъекта Российской Федерации дают 50 % от общего числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Вот шесть «регионов-лидеров» по приросту ВИЧ-инфицированных за 2016 год: Москва – 10 248 чел., Санкт-Петербург – 7385 чел., Екатеринбург – 5874 чел., Московская область – 3718 чел., Красноярский край – 4124 чел., ХМАО – 1662 человек, пишет «ФедералПресс».