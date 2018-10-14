В России предложили выращивать опийный мак для производства лекарств
14 октября 2018 13:30
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В настоящее время Россия для создания лекарств полностью закупает субстанции, получаемые из мака за рубежом, где выращивание опийного или снотворного мака разрешено и находится под контролем государства.
На федеральный закон получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, а также Минюста. В документе прописан порядок культивирования наркосодержащих растений. Реализация закона позволит уже в 2019 году перейти на отечественное сырьё для сильных опиоидных обезболивающих.
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