В России может появиться новый вирус гриппа
7 июня 2017 12:50
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О том, что в этом году в Россию придет новый вирус гриппа, сказано в годовом государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ". Об этом рассказывают "Известия".
«В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)» , — цитирует издание текст доклада. Пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09, о новой разновидности которого идет речь в документе, в 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".
Под вторым новым вирусом А(H1N1) в докладе имеется в виду штамм "Мичиган". По мнению специалистов, новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года, вероятнее всего, будет похожа на предыдущую. Тогда вирус вызвал масштабную эпидемию во всем мире, и впервые более чем за 40 лет ВОЗ официально объявляла о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии. В России официально было подтверждено почти 21 тыс. случаев свиного гриппа, скончались более 100 человек. Штамм А(H1N1) уже включен в состав вакцины, которой будут прививать россиян в этом году.
Фото pixabay.com.
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