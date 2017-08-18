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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России к осени прогнозируется подорожание лекарств на 5–20%

18 августа 2017 10:53
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В первую очередь подорожание коснется так называемых сезонных препаратов.

Российские фармацевты ожидают рост цен на лекарства к нынешней осени из-за подорожания импортных препаратов.

Затраты на закупку лекарств за рубежом за первые пять  месяцев этого года увеличились на 11 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные федеральной таможенной службы РФ. Фармацевты прогнозируют, что к осени цены в аптеках могут вырасти от 5 до 20 %, пишут «Известия».

«Так как затраты на импорт увеличились, однозначно будут подниматься цены на лекарства… Для того, чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом», – цитирует издание руководителя фармацевтической организации «Аптечная гильдия» Елену Неволину.

По ее словам, в первую очередь подорожание коснется так называемых сезонных препаратов. Вскоре ожидается всплеск сезонных заболеваний – например, гриппа – и цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких болезней.

Как рассказал директор института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) регулируются государством. Поэтому в этой категории ценовых колебаний не будет.

«ФедералПресс» напоминает, что в июне заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев заявлял: органы прокуратуры выявляют нарушения ценообразования на жизненно необходимые препараты. За полтора года пресечено более 500 нарушений, свыше 100 лиц привлечены к административной ответственности. По данным Росздравнадзора, в текущем году во всех регионах наблюдается рост стоимости препаратов.



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