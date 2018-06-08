В Похвистнево откроется обновленное отделение стоматологической поликлиники

Открытие обновленного отделения позволит значительно повысить доступность и качество стоматологической помощи для жителей Похвистнево. Рост благосостояния жителей Самарской области, в том числе и посредством повышения качества и доступности медицинской помощи, - одна из приоритетных задач, поставленная в Послании главой регионапередрегиональными властями.Ранее стоматологическую помощь жители города получали в Похвистневской больнице, при этом отделение нуждалось в обновлении материально-технической базы и усилении кадрового состава. Для преодоления этих проблемных вопросов и с целью развития первичной специализированной помощи в городе и районе и тиражирования сквозных технологий было принято решение о присоединениистоматологического отделения Похвистневской больницы в качестве филиала к Самарской стоматологической поликлинике № 3.Самарская стоматологическая поликлиника №3 - одно из ведущих стоматологических учреждений области, которое является клинической базой четырех кафедр Самарского государственного медицинского университета, где работают четыре профессора и одиннадцать кандидатов медицинских наук, 60% врачей с первой и высшей квалификационной категорией.В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное оборудование, лазерный аппарат и др. Ведется дополнительное профессиональное обучение врачебного персонала, проводятся мастер-классы. Наиболее сложные методики будут осуществляться выездными бригадами поликлиники №3. Проработана маршрутизация пациентов.Получит развитие и стоматология муниципального Похвистневского района. В настоящее время обновлено оборудование в п.Подбельск, в ближайшее время - в с.Большой Толкай.В мероприятии примут участие главный врач Самарской стоматологической поликлиники № 3 Валентина Тлустенко, глава городского округа Похвистнево Сергей Попов, сотрудники отделения и жители города, сообщает пресс-служба облправительства.