В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»

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7 февраля, во вторник, в 10.00 в Новокуйбышевске (ул. Гагарина, 3, 1 этаж) состоится торжественное открытие амбулаторно-поликлинического подразделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарский областной медицинский центр Династия».Главная цель, которую ставит перед собой учреждение – повышение качества медицинской помощи и эффективности программ экстракорпорального оплодотворения. Открытие подразделения центра в Новокуйбышевске позволит сделать ЭКО доступным для жителей отдалённых районов губернии, таких как Безенчукский, Красноармейский, Хворостянский, Пестравский.В амбулаторно-поликлиническом подразделении приём жителей губернии по вопросам лечения бесплодия будут вести врачи акушер-гинеколог-репродуктолог, врач- эндокринолог, врач-гематолог, врач-уролог-андролог. Также пациенты смогут пройти УЗИ и сдать анализы.В день открытия подразделения специалисты центра проведут бесплатный приём пациентов по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по будням с 8.00 до 20.00 по телефону: 8 (846) 203-98-08, сообщает пресс-служба облправительства.