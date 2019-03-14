Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 21:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Новокуйбышевске обсудили меры по раннему выявлению ВИЧ и туберкулеза

14 марта 2019 15:58
139
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.
В Новокуйбышевске состоялось совещание по раннему выявлению туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди населения города под председательством заместителя главы городского округа по социальным вопросам Елены Пахомовой с участием представителей областного СПИД-центра, отдела МВД по Новокуйбышевску, центральной городской больницы и Новокуйбышевского противотуберкулёзного диспансера.

Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Новокуйбышевске рассказала заместитель главного врача областного СПИД-центра Ирина Карпова.

По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.

В Новокуйбышевске работает кабинет врача-инфекциониста областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Здесь можно бесплатно, а при желании анонимно, пройти тест на ВИЧ в часы работы медицинского учреждения:

· Понедельник 8:00-15:00
· Вторник 12:00-19:00
· Среда 8:00-15:00
· Четверг 8:00-15:00
· Пятница 8:00-15:00

Адрес отделения в Новокуйбышевске: ул. Чернышевского, дом 1а, телефон регистратуры 8 (84635) 6-55-99, передает пресс-служба минздрава СО.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
14 марта 2019  15:58
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.
В Новокуйбышевске обсудили меры по раннему выявлению ВИЧ и туберкулеза
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему... Здравоохранение
139
13 марта 2019  09:53
Названы вредные людям старше 30 лет продукты В этом возрасте замедляется метаболизм.
Названы вредные людям старше 30 лет продукты
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
499
12 марта 2019  19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.   Здравоохранение
320
12 марта 2019  15:02
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.
По итогам 2018 года в Самарской области снизилась смертность населения
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.  Здравоохранение
867
12 марта 2019  12:14
Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности
Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности
Самарская область не вошла в первую пятерку. Здравоохранение
7991
11 марта 2019  09:22
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году.
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
325
9 марта 2019  11:44
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
15357
8 марта 2019  10:42
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
525
7 марта 2019  13:54
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
533
6 марта 2019  16:15
В течение трех недель офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача.
Офтальмологи больницы Ерошевского примут пациентов Новокуйбышевска
В течение трех недель офтальмологи по  полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления... Здравоохранение
402
Весь список
Современная медицина
5 марта 2019  09:59
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
 При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает  печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
152
25 февраля 2019  19:28
Почистить кожу. Способы и варианты
 Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
146
24 января 2019  08:50
Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
 Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
330
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
83
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
426
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
711
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1008
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
298
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
577
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
826
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
828
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
816
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1175
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1310
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
590
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
797
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1250
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1005
Весь список

Мероприятия
Крымская весна в исторических парках «Россия – Моя история»
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные