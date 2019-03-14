В Новокуйбышевске обсудили меры по раннему выявлению ВИЧ и туберкулеза

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В Новокуйбышевске состоялось совещание по раннему выявлению туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди населения города под председательством заместителя главы городского округа по социальным вопросам Елены Пахомовой с участием представителей областного СПИД-центра, отдела МВД по Новокуйбышевску, центральной городской больницы и Новокуйбышевского противотуберкулёзного диспансера.Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Новокуйбышевске рассказала заместитель главного врача областного СПИД-центра Ирина Карпова.По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.В Новокуйбышевске работает кабинет врача-инфекциониста областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Здесь можно бесплатно, а при желании анонимно, пройти тест на ВИЧ в часы работы медицинского учреждения:· Понедельник 8:00-15:00· Вторник 12:00-19:00· Среда 8:00-15:00· Четверг 8:00-15:00· Пятница 8:00-15:00Адрес отделения в Новокуйбышевске: ул. Чернышевского, дом 1а, телефон регистратуры 8 (84635) 6-55-99, передает пресс-служба минздрава СО.