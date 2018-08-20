В Нефтегорской ЦРБ пройдет встреча главврача Самарского онкодиспансера Андрея Орлова с населением

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Все желающие смогут задать интересующие вопросы по факторам риска и методам профилактики, прохождению диспансерных осмотров, получат информацию о порядке и условиях оказания медицинской помощи в онкологическом диспансере в рамках ОМС.Во время визита мобильная бригада специалистов, в составе которой заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов,заведующий отделением паллиативной помощи онкологическим больным Сергей Ищеряков, врач-методист отделения медицинской профилактики Ирина Окунева, и главный врач диспансера проведут общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных, проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом.В 11.00 в центре социального обслуживания населения Южного округа м.р. Нефтегорский (Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Пионерская, 13 «А») пройдет лекция на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружной локализации».