В Москве прошел Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

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Также в рамках столичного форума подвели итоги Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: экспедиция", участие в которой принимала и Самарская область. В нашем регионе пункты мобильного тестирования работали в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске – как в общедоступных местах, так и на предприятиях. На церемонии закрытия регионального этапа экспедиции представители Самарской области передали флаг региона организаторам Всероссийской акции. На площадке IV Всероссийского форума в Москве были представлены флаги всех регионов, принимавших участие в этой акции, в том числе и флаг Самарской области.В последний день работы форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа состоялся круглый стол на тему «Основные итоги реализации региональных программ по противодействию распространения ВИЧ-инфекции». Участники круглого стола обсудили важные вопросы в отношении современных подходов к ранней диагностике ВИЧ-инфекции, комплекса мер реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в высокопораженных регионах и другие актуальные темы, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО