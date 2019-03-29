В Москве прооперировали мужчину с редкой аномалией расположения органов
29 марта 2019 14:37
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Как пояснили в ведомстве, в больницу обратился 52-летний житель Карачаево-Черкесии, у которого обнаружили редкую аномалию – грыжу Бохдалека. Это врожденное заболевание, которое встречается в раннем возрасте и представляет собой отверстие в диафрагме, через которое органы брюшной полости перемещаются в грудную полость и сдавливают легкие.
"У данного пациента такое отверстие было размером с кулак взрослого человека, легкие стали "засасывать" органы из живота - толстую кишку, почку и большой сальник. Перемещенные органы сдавливали легкие, вызывая боль и одышку", - пояснили в департаменте.
По словам специалистов, часто такая грыжа диагностируется еще до родов при проведении УЗИ и обязательно оперируется, так как шансы на выживание ребенка с ней очень малы. Именно такую грыжу у пациента пропустили в детстве, за долгие годы организм привык к патологии и, предположительно, благодаря горному климату Карачаево-Черкессии компенсировал потребность человека в кислороде высоким количеством гемоглобина в крови.
"Было принято решение оперировать пациента. Учитывая большое отверстие в диафрагме, решено было заместить его специальной полипропиленовой сеткой - материалом, покрытым ячейками, которые необходимы для того, чтобы в них прорастала соединительная ткань. В данном случае использовалась особая сетка, к которой со стороны брюшины не пристает ткань органов кишечника, но при этом восстанавливается диафрагма", - рассказали в ведомстве.
Так, врачи выполнили аллопластику и сформировали новую диафрагму, разделив брюшную и грудную полости и вернув внутренние органы пациента в нормальное положение. Отмечается, что операция прошла успешно.
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