Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 29 марта, 15:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/03:
USD 64.8
0.21
EUR 72.89
0.17
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Москве прооперировали мужчину с редкой аномалией расположения органов

29 марта 2019 14:37
62
Отмечается, что операция прошла успешно.
Хирурги городской клинической больницы №31 в Москве в марте прооперировали мужчину из Карачаево-Черкесии с редкой аномалией, при которой органы брюшной полости перемещаются в грудную полость, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Как пояснили в ведомстве, в больницу обратился 52-летний житель Карачаево-Черкесии, у которого обнаружили редкую аномалию – грыжу Бохдалека. Это врожденное заболевание, которое встречается в раннем возрасте и представляет собой отверстие в диафрагме, через которое органы брюшной полости перемещаются в грудную полость и сдавливают легкие.

"У данного пациента такое отверстие было размером с кулак взрослого человека, легкие стали "засасывать" органы из живота - толстую кишку, почку и большой сальник. Перемещенные органы сдавливали легкие, вызывая боль и одышку", - пояснили в департаменте.
По словам специалистов, часто такая грыжа диагностируется еще до родов при проведении УЗИ и обязательно оперируется, так как шансы на выживание ребенка с ней очень малы. Именно такую грыжу у пациента пропустили в детстве, за долгие годы организм привык к патологии и, предположительно, благодаря горному климату Карачаево-Черкессии компенсировал потребность человека в кислороде высоким количеством гемоглобина в крови.

"Было принято решение оперировать пациента. Учитывая большое отверстие в диафрагме, решено было заместить его специальной полипропиленовой сеткой - материалом, покрытым ячейками, которые необходимы для того, чтобы в них прорастала соединительная ткань. В данном случае использовалась особая сетка, к которой со стороны брюшины не пристает ткань органов кишечника, но при этом восстанавливается диафрагма", - рассказали в ведомстве.

Так, врачи выполнили аллопластику и сформировали новую диафрагму, разделив брюшную и грудную полости и вернув внутренние органы пациента в нормальное положение. Отмечается, что операция прошла успешно. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
29 марта 2019  14:37
Отмечается, что операция прошла успешно.
В Москве прооперировали мужчину с редкой аномалией расположения органов
 Отмечается, что операция прошла успешно.   Здравоохранение
62
29 марта 2019  10:06
Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии
Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии
Это новый фельдшерско-акушерский пункт в Сызранском районе. Здравоохранение
128
28 марта 2019  20:05
Что выбрать: очки или линзы?
 В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях.  Здравоохранение
31
28 марта 2019  13:36
Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина
Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина
Показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае. Здравоохранение
256
27 марта 2019  12:55
Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет»
Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет»
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
236
27 марта 2019  10:58
В Роскачестве научили выбирать лучший фарш
В Роскачестве научили выбирать лучший фарш
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
181
27 марта 2019  10:54
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
172
25 марта 2019  22:42
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности.
В СО определены победители Всероссийской олимпиады профмастерства по специальностям «Фармация» и «Сестринское дело»
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности.  Здравоохранение
343
25 марта 2019  22:35
Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции.
Маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы посетили клоуны - яркие, смешные, добрые
Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции.   Здравоохранение
304
25 марта 2019  13:27
В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше положенного
В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше положенного
При этом необходимо обновить 137 автомобилей. Здравоохранение
326
Весь список
Современная медицина
25 марта 2019  12:26
Лечение в Израиле
 Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт.  Современная медицина
122
15 марта 2019  14:05
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
 Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
89
5 марта 2019  09:59
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
 При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает  печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
220
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
443
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
508
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
796
Весь список


Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
160
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
2906
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4706
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
535
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
815
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
781
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
363
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1001
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1025
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1998
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2268
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1354
Весь список

Мероприятия
Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
В Самаре представят Алису в стране чудес в календаре Тима Уокера
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные