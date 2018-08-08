В Мордовии бабушке со сломанной ногой пришлось ползти на 3-й этаж поликлиники

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Как сообщает Mash, пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику. Оказалось, что кабинет травматолога находится на третьем этаже медицинского учреждения, добираться туда нужно самостоятельно — лифт сломан.В итоге 70-летней женщине пришлось опуститься на колени и ползком добираться до специалиста. К счастью, на втором этаже бабушку заметили другие пациенты и помогли ей добраться до нужного кабинета. А вот путь вниз пенсионерке пришлось преодолевать самостоятельно — с уже наложенным гипсом.А учитывая специфику работы травматолога, можно предположить, что это не первый пациент, испытывающий трудности при посещении поликлиники. Что помешало руководству медицинского учреждения перенести кабинет врача на первый этаж, непонятно. Впрочем, заведующая уверяет, что лифт сломался всего за день до инцидента с пенсионеркой.