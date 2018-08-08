В Мордовии бабушке со сломанной ногой пришлось ползти на 3-й этаж поликлиники
8 августа 2018 21:55
101
Как сообщает Mash, пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику. Оказалось, что кабинет травматолога находится на третьем этаже медицинского учреждения, добираться туда нужно самостоятельно — лифт сломан.
В итоге 70-летней женщине пришлось опуститься на колени и ползком добираться до специалиста. К счастью, на втором этаже бабушку заметили другие пациенты и помогли ей добраться до нужного кабинета. А вот путь вниз пенсионерке пришлось преодолевать самостоятельно — с уже наложенным гипсом.
А учитывая специфику работы травматолога, можно предположить, что это не первый пациент, испытывающий трудности при посещении поликлиники. Что помешало руководству медицинского учреждения перенести кабинет врача на первый этаж, непонятно. Впрочем, заведующая уверяет, что лифт сломался всего за день до инцидента с пенсионеркой.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 августа 2018 22:38
По словам актёра Садальского, пара официально не регистрировала брак, несмотря на долгосрочные отношения. Социум
16
8 августа 2018 22:03
Полиции и сотрудникам стадиона удалось остановить нападавших. Социум
58
8 августа 2018 21:27
Учёные не советуют употреблять алкоголь каждый день, необходимы промежутки в 1-2 дня. Также они советуют делить алкоголь на несколько порций в течение вечера, а не... Социум
135
Здравоохранение
8 августа 2018 21:55
Пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику. Здравоохранение
85
8 августа 2018 14:37
Мультидисциплинарная бригада осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
151
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
259
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
402
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
700
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
415
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
233
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
346
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
253
Образование
8 августа 2018 21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем. Образование
85
8 августа 2018 16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора. Образование
123
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
194
Культура
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
199
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
186
7 августа 2018 10:19
Участники прогуляются по обновленным улицам центра города в отсутствии машин. Культура
234
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
998
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1218
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1277
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
277
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
730
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1178
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
949
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
989
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1586
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1570
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3258
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2346
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3487
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
779
Мероприятия