В Камышлинском отделении соцобслуживания гериатрическая бригада провела осмотр пожилых пациентов

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«В социально-реабилитационном отделении созданы благоприятные условия для отдыха, общения, творческого развития пожилых людей. Проводятся с их участием мини-спектакли, викторины, конкурсы, встречи между отделениями Северо-Восточного округа с проведением интеллектуальных и спортивных игр», - рассказывает директор отделения соцобслуживания,- «Ежегодно услуги в учреждении получают около 570 человек. Работа с гражданами пожилого возраста осуществляется в учреждении в рамках десятидневных«заездов».В настоящее время отрасль социального обслуживания реформируется, ищет новые пути и формы развития. Одним из таких путей развития отрасли является формирование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Здесь важную роль играет проведение комплексной гериатрической оценки (КГО) гражданина и оценки его индивидуальной нуждаемости в социальныхуслугах. Обеспечение межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания с организациями здравоохранения, четкое разделение функционала и компетенций между ними способствует формированию такой системы.Ведущая роль здесь отводится совместной работе социальных служб с гериатрическими бригадами специалистов на базе комплексных центров соцобслуживания населения (КЦСОН).На прошлой неделе квалифицированные врачи гериатрической бригады, в которую входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, невролог, офтальмолог, кардиолог и др., провели КГО и проконсультировали граждан пожилого возраста в Камышлинском районе. В этот день 21 пожилой пациент, записавшийся на прием в районном отделении соцобслуживания, получили квалифицированные консультации врачей из областного центра, сообщает пресс-служба облправительства.