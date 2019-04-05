В Чапаевске заработал компьютерный томограф после ремонта

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5 апреля министр здравоохранения Самарской областисовместно с директором ТФОМС Самарской областии главой города Чапаевскпосетили Чапаевскую центральную городскую больницу.В рамках визита прошла встреча министра с коллективом больницы, на которой был представлен новый руководитель больницы. Главным врачом Чапаевской ЦГБ назначенСтаж работы Олега Юрьевича в системе здравоохранения 35 лет, из них более 10 лет на руководящих должностях. Олег Долгих – выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д.И.Ульянова, специальность «лечебное дело». Работал медицинским братом отделения реанимации больница №1 им. Н.И.Пирогова, врачом-колопроктологом, врачом-хирургом, руководителем колопроктологического центра Дорожной клинической больницы, в последние годы был заведучющим отделения — врачом-хирургом хирургического отделения № 2 НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции. Самара» ОАО «РЖД», руководил ГБУЗ «Городская больница № 5 г. Сочи».Также в рамках визита министр ознакомился с работой отделения лучевой и функциональной диагностики и посетил приемное отделение.«По поручению главы региона Дмитрий Игоревича Азарова продолжаем контролировать, как вводиться в эксплуатацию ранее простаивающее тяжелое оборудование, — подчеркнул Михаил Ратманов. — На днях в Чапаевске заработал компьютерный томограф, который не функционировал более 5 месяцев. Министерству совместно с фондом обязательного медицинского страхования удалось изыскать средства и провести ремонт. Сегодня такой важный вид исследования вновь стал доступен для жителей Чапаевска и близлежащих районов. Компьютерный томограф работает в круглосуточном режиме и помогает и пациентам, нуждающимся в экстренной помощи, вовремя и правильно поставить диагноз».Как рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Виктор Жигулев 16-срезовый компьютерный томограф работает в больнице с 2012 года. За время работы на нем проведено почти 18 тысяч исследований, включая исследования головного мозга, сосудов, брюшной полости, грудной клетки, суставов и др. Пациенты из Чапаевска, Красноармейского, Хворостянского, Пестравского районов по направлению врача из поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС могут пройти исследование на данном оборудовании, передает пресс-служба облправительства.