В Чапаевске реализуется целевая муниципальная программа «Чапаевск - здоровый город – счастливый город»
30 марта 2018 16:41
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От Самарской области с докладом «Пример успешного оздоровления окружающей среды на муниципальном уровне: Чапаевск, Самарская область» выступил глава Чапаевска Виталий Ащепков.
Чапаевск с 2015 года является аккредитованным членом сети Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города», активным участником рабочей группы проекта ВОЗ «Окружающая среда и здоровье», а также членом Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». В Чапаевске реализуется целевая муниципальная программа «Чапаевск - здоровый город – счастливый город» на 2017 – 2020 годы.
Виталий Ащепков рассказал о том, чего удалось добиться чапаевцам. «Участие в проекте «Здоровые города» вселяет оптимизм, потому что демонстрирует существенное снижение преждевременной смертности с того момента, когда Чапаевск присоединился к международным проектам, - подчеркнул глава города. - Снижению потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ) поспособствовали как общие тенденции, происходящие в нашей стране, так и профилактические мероприятия в городе. Какие перспективы мы видим для города в будущем? Ключевые направления развития моногорода Чапаевск – диверсификация экономики. Новой экономике – современная здоровая городская среда. Единая городская среда, поддерживающая здоровье на протяжении всей жизни».
Проведение конференции «Здоровые города» стало знаковым событием не только для Ульяновской области, но и для всей страны в целом, так как сохранение здоровья населения является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. По итогам двухдневной работы была принята Декларация российских здоровых городов в поддержку Копенгагенского консенсуса «Более здоровые и счастливые города для всех», рассмотрены вопросы по продвижению Проекта ВОЗ «Здоровые города» в регионах Российской Федерации. В ходе конференции еще 12 муниципалитетов из Ульяновской, Вологодской и Мурманской области присоединилось к Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». И теперь население городов-членов Ассоциации превышает 16 млн. человек, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Фото: пресс-служба минздрава Самарской области
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