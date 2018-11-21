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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В 2018 году в медицинские организации Самарской области приняты на работу после окончания медицинских вузов более 250 молодых врачей

21 ноября 2018 16:10
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Из них почти 150 – врачей-терапевтов и педиатров участковых прибыли в поликлиники после успешного прохождения процедуры первичной аккредитации.
Из них почти 150 – врачей-терапевтов и педиатров участковых прибыли в поликлиники после успешного прохождения процедуры первичной аккредитации. Обеспечить доступность медицинской помощи населению возможно только при наличии достаточного количества медицинских работников. Поэтому поликлиники области ежегодно с нетерпением ждут выпускников-медиков. Помочь пополнить кадровый состав поликлиник призвана аккредитация специалистов, пришедшая на смену действующей долгое время сертификации. Процедура первичной аккредитации специалистов – получение медицинскими работниками допуска к работе вступила в силу с 1 января 2016 года. На первом этапе процедуру аккредитации прошли выпускники стоматологических и фармацевтических факультетов медицинских вузов. Начиная с 2017 года, список специальностей расширился и аккредитация проводится почти по всем специальностям подготовки.

В 2018 году благодаря процедуре аккредитации кадровые составы тольяттинских, сызранских, самарских поликлиник и больниц, а также центральных районных больниц сельских муниципальных районов Самарской области пополнились выпускниками медицинских вузов и колледжей. Так больше всего врачей первичного звена прибыли в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3 – 13 участковых врачей – 8 терапевтов и 5 педиатров, в Самарскую МСЧ №5 Кировского района — 14 врачей — 12 терапевтов и 2 педиатра участковых, также 8 терапевтов и 3 педиатра пополнили участковую службу Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.

В медицинских организациях за молодыми кадрами закрепляют наставников. Более опытные специалисты помогают молодым врачам освоиться в коллективе, приобрести навыки работы с пациентами.

Таким образом, первичная медицинская помощь становится доступнее для пациентов, а врач получает возможность больше времени уделять профилактике заболеваний, активнее выявлять ранние симптомы онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, способствовать продлению жизни своих пациентов, передает пресс-служба облправительства. 
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