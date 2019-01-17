В 2019 году в СО стартует реализация регионального проекта "Старшее поколение"
17 января 2019 16:51
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Но и сейчас есть чем гордиться. С первых дней работы в статусе главы региона Дмитрий Азаров обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа. Разработан комплекс мер по сохранению долголетию, так в 2018 году Самарская областная клиническая гериатрическая больница провела 125 мероприятий.
Гериатрическая бригада Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн осуществила 55 выездов. Всего на этих мероприятиях осмотрено около 4,5 тысяч пожилых пациентов и самое главное и ценное достижение: увеличилось количество долгожителей (90+) региона.
В 2017 году в СО среди долгожителей было 12063 человека, в 2018 году - 13605. За год увеличилось количество 100-летних жителей губернии с 308 до 350 человек.
Совершенствование медпомощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья продолжится
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Комментарии
Здравоохранение
17 января 2019 16:51
С первых дней работы в статусе главы региона Дмитрий Азаров обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа. Здравоохранение
90
17 января 2019 15:40
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