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В 2018 году доноры Самары проявили высокую активность

14 января 2019 16:37
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По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые.
Подведены итоги работы службы крови за 2018 год. Доноры Самары проявляли высокую активность, многие из них неоднократно в течение года посещали станцию для сдачи крови или ее компонентов. По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые.

Плазму крови смогли сдать 423 донора, а общее количество плазмодач составило 3680. Также активно велась работа по выполнению заявок лечебных учреждений на тромбоконцентрат – самарцы 2293 раза сдали кровь на этот компонент, из них 607 человек впервые стали донором этого жизненно важного компонента. Доноров эритроцитов по итогам года было 84 человека. Прошедший год был также насыщенным в плане работы на выездных мероприятиях: специалистами-медиками отделения заготовки крови в выездных условиях было проведено 125 акций по забору крови на различных площадках, в том числе с использованием передвижного мобильного комплекса. По итогам работы выездной бригады специалистов-медиков было заготовлено 4776 литров крови от 9950 доноров.

Ежегодно Самарская областная клиническая станция переливания крови еще до наступления новогодних праздников активно ведет работу по привлечению доноров для пополнения запасов банка крови с целью бесперебойного обеспечения медицинских учреждений области необходимыми компонентами в полном объеме.

В преддверии каникул были сделаны запасы эритроцитов всех групп крови, также с 28 по 30 декабря включительно было заготовлено и выдано 63 лечебные дозы тромбоцитов. Кроме того 3, 4 и 5 января была развернута операционная для дополнительной заготовки тромбоцитов.

Для обеспечения заявок больниц было вызвано на процедуру 35 доноров и заготовлено 85 лечебных доз, 40 из которых были выданы в Клиники СамГМУ, 23 дозы и 20 доз выданы в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:    пресс-служба минздрава СО
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Комментарии



Здравоохранение
14 января 2019  16:37
По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые.
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