В 2018 году доноры Самары проявили высокую активность
14 января 2019 16:37
17
Плазму крови смогли сдать 423 донора, а общее количество плазмодач составило 3680. Также активно велась работа по выполнению заявок лечебных учреждений на тромбоконцентрат – самарцы 2293 раза сдали кровь на этот компонент, из них 607 человек впервые стали донором этого жизненно важного компонента. Доноров эритроцитов по итогам года было 84 человека. Прошедший год был также насыщенным в плане работы на выездных мероприятиях: специалистами-медиками отделения заготовки крови в выездных условиях было проведено 125 акций по забору крови на различных площадках, в том числе с использованием передвижного мобильного комплекса. По итогам работы выездной бригады специалистов-медиков было заготовлено 4776 литров крови от 9950 доноров.
Ежегодно Самарская областная клиническая станция переливания крови еще до наступления новогодних праздников активно ведет работу по привлечению доноров для пополнения запасов банка крови с целью бесперебойного обеспечения медицинских учреждений области необходимыми компонентами в полном объеме.
В преддверии каникул были сделаны запасы эритроцитов всех групп крови, также с 28 по 30 декабря включительно было заготовлено и выдано 63 лечебные дозы тромбоцитов. Кроме того 3, 4 и 5 января была развернута операционная для дополнительной заготовки тромбоцитов.
Для обеспечения заявок больниц было вызвано на процедуру 35 доноров и заготовлено 85 лечебных доз, 40 из которых были выданы в Клиники СамГМУ, 23 дозы и 20 доз выданы в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
14 января 2019 16:37
По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые. Здравоохранение
16
14 января 2019 11:08
В течение трех недель медики осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
184
12 января 2019 17:15
После возращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой. Здравоохранение
2681
12 января 2019 10:20
Синоптики прогнозируют сильную оттепель в европейской части России. Здравоохранение
485
10 января 2019 13:54
Один из них — трехлетний ребенок. Здравоохранение
335
10 января 2019 10:45
Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Здравоохранение
196
7 января 2019 18:08
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания. Здравоохранение
790
7 января 2019 15:07
Желаем ребятам скорейшего выздоровления! Здравоохранение
514
4 января 2019 10:26
Она предполагает употребления в основном растительной пищи. Здравоохранение
563
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
951
Современная медицина
9 января 2019 18:52
В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
74
5 января 2019 12:31Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная. Современная медицина
175
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
142
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
144
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
406
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
469
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
649
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
862
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
783
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1054
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
688
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1472
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1283
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1632
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2008
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2191
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3420
Мероприятия