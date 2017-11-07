Увеличенное по требованиям ФИФА в Самаре число бригад скорой помощи останется и после ЧМ-18

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6 ноября в рамках инспекции объектов к ЧМ-18 посетили и больницу им.Пирогова- крупнейшее медицинское учреждение в центральной части Самары, оснащение которой долгое время оставляло желать лучшего. Об идущих переменах в больнице доложил врио министра здравоохранения области Геннадий Гридасов и главврач "Пироговки" Александр Вавилов.

"Понятно, что устранение всех замечаний ФИФА и дооснащение больницы- это польза для жителей города, которая останется с ними и после ЧМ (еще бы детскую травматалогию восстановили), но вот что важно ещё, что подтвердил министр, отвечая на мой вопрос: увеличенное под требования ФИФА количество бригад скорой помощи (и машин с оборудованием) в Самаре останется и после чемпионата.

Это крайне важно, потому что каждый, кто сталкивался с постепенно повсеместно деградирующей службой скорой помощи понимает, насколько это звено важно. Правда со слов министра следует, что в значительной степени дополнительные экипажи "скорых" будут доукомплектованы студентами-пятикурсниками медуниверситета, но хоть так: лучше без году врачи, чем одни фельдшеры без врачей", - пишет в своем блоге депутат Губдумы Михаил Матвеев.