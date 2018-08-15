Утвержден фирменный стиль самарских поликлиник
15 августа 2018 16:02
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Напомним, проект реализуется в Самарской области около года. Он направлен, прежде всего, на создание комфортных условий для пациентов и сотрудников учреждений, призван оптимизировать процессы управления, организовать работу поликлиник без долгих очередей и нервных затрат. Сегодня проект «Бережливая поликлиника» реализуется более чем в 30 учреждениях региона. Каждая поликлиника разработала и представила свой вариант работы. Наиболее удачными были признаны 13 проектов поликлиник губернии, которые прошли публичное обсуждение.
В июне текущего года решением Главы региона Дмитрия Азарова выделено 63 млн рублей на их реализацию с учетом требований бережливого производства и доступности для маломобильных групп населения, создание «открытых» регистратур, внедрение электронной очереди, современной системы навигации. Этой работой активно занимаются центральная городская больница и городская поликлиника Сызрани, Тольяттинские поликлиники №3 и №4, Жигулевская ЦГБ, Похвистневская и Кинельская центральные больницы городов и районов и 6 лечебных учреждений Самары: поликлиники №№1, 4, 9, 13, МСЧ №2 и МСЧ №5.
Основная задача брендбука – сделать самарские поликлиники узнаваемыми, удобными для пациентов. Прежде всего будет преобразована входная группа поликлиник с учетом потребностей маломобильных граждан: появятся пандусы, будет оборудован туалет для инвалидов. Изменения ждут и регистратуру: исчезнут барьеры, отделяющие сотрудников от пациентов, это будет открытая регистратура. Информатизация предполагает установку инфоматов, электронных табло, регулирующих электронную очередь.
Единая навигационная система предполагает использование стендов, вывесок, табличек, где будет содержаться вся необходимая информация в понятном и четком виде. Особенно это касается наиболее приоритетной информации, необходимой посетителю для принятия решения о выборе направления движения, обозначающей наиболее значимые и важные объекты. Это регистратуры и терминалы электронной очереди, направления к выходам, справочная информация, туалеты, лифты, лестницы, этажи, пункт охраны, гардероб, услуги инфраструктуры для лиц с ограниченными способностями.
В единой стилевой концепции будут выполнены все навигационные элементы, продумано все до мелочей: цвет, шрифт, размер надписей. Стрелки зеленого, оранжевого и терракотового цветов хорошо видны глазу, более того, они положительно воздействуют на психоэмоциональное состояние человека, успокаивают и вызывают чувство стабильности. Это создаст удобство и комфорт для каждого пациента, даст возможность быстро сориентироваться в пространстве поликлиники, не отвлекая при этом медперсонал поликлиники и других пациентов, передает пресс-служба облправительства.
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Социум
15 августа 2018 18:03
Социум
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15 августа 2018 17:58
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Здравоохранение
15 августа 2018 16:02
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