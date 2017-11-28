Успехи самарских врачей отмечены на Всероссийском конкурсе «Святость материнства»

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Подведены итоги второго Всероссийского конкурса «Святость материнства», учрежденного Фондом Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы «Святость материнства».24 ноября во время научно-практической конференции, посвященной 140-летию святого врача-хирурга Луки Войно-Ясенецкого в Общественной палате РФ состоялось награждение психологов женских консультаций и врачей акушеров-гинекологов. Среди 13 лауреатов конкурса есть и представитель Самарской области.В номинации «Лучшая женская консультация (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)» второе место завоевала женская консультация Сызранской городской поликлиники (заведующая женской консультацией Лариса Григорьевна Бабаян).Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса в номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности».