Учёные "убили" рак крови стволовыми клетками
7 января 2019 18:08
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Исследователи отмечают, что стволовые клетки могут помочь пациентам даже в терминальных стадиях, а в список "готовых к уничтожению" форм онкологии попали рак молочной железы и рак печени. При этом генетики отмечают, что "редактирование" генома позволит "обучить" стволовые клетки бороться с заболеваниями ещё быстрее, что в теории позволит сократить курс лечения тяжёлых болезней до нескольких недель.
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