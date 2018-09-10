Учёные создали препарат для лечения гриппа за один день
10 сентября 2018 20:25
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Медикамент получил название балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа. Помимо того, новый препарат значительно сокращает продолжительность симптомов и быстрее известных аналогов выводит вирус из организма.
В Японии и США учёные уже завершили первую фазу клинических испытаний препарата. Его тестировали на неосложнённой форме гриппа. Эффект от балоксавир-марбоксила был аналогичен пятидневному курсу приёма озелтамивира, однако проявлялся он намного быстрее. В среднем продолжительность симптомов гриппа была на 23–28 часов (а в некоторых случаях до 48 часов) короче у людей, принимавших препарат в ходе клинических испытаний.
Сейчас перед учёными стоит задача завершить серию клинических испытаний. До конца года специалисты надеются получить одобрение на выпуск лекарства в FDA — управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Если всё пройдёт успешно, то новое лекарство от гриппа появится в продаже уже в 2018 году.
Фото © Pixabay
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