Учёные рассказали о смертельной опасности популярного обезболивающего

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Диклофенак может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов. Соответствующее исследование датские учёные опубликовали на сайте медицинского журнала British Medical Journal.В исследовании приняли участие 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Учёным удалось установить связь между применением диклофенака и возникновением аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и сердечного приступа. При этом подобные осложнения наблюдались после месяца употребления лекарства. Отмечается, что негативный эффект был замечен и у тех, кто принимал данный препарат в пониженных дозах.Кроме того, люди, употреблявшие диклофенак, оказались более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям по сравнению с теми, кто принимал его аналоги.Диклофенак входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Во многих странах, в том числе и в России, он продаётся без рецепта врача.