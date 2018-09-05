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Учёные рассказали о смертельной опасности популярного обезболивающего

5 сентября 2018 23:43
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Диклофенак может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов.
Так, например, пациенты, употреблявшие диклофенак, в среднем перенесли на один сердечный приступ больше, чем те, кто принимал иное обезболивающее, передает life.ru.

Диклофенак может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов. Соответствующее исследование датские учёные опубликовали на сайте медицинского журнала British Medical Journal.

В исследовании приняли участие 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Учёным удалось установить связь между применением диклофенака и возникновением аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и сердечного приступа. При этом подобные осложнения наблюдались после месяца употребления лекарства. Отмечается, что негативный эффект был замечен и у тех, кто принимал данный препарат в пониженных дозах.

Кроме того, люди, употреблявшие диклофенак, оказались более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям по сравнению с теми, кто принимал его аналоги.

Диклофенак входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Во многих странах, в том числе и в России, он продаётся без рецепта врача. 
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