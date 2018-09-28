Учёные научились лечить аппендицит без операции

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В течение пяти лет учёные тестировали уникальный препарат на людях. В результате стало понятно, что введение антибиотика эртапенем позволяет практически полностью снять воспаление и устранить причину его появления без оперативного вмешательства. После приёма эртапенема пациентов переводили на более "мягкие" таблетки — метронидазол и левофлоксацин.В рамках исследований на людях учёные выяснили, что после лечения вероятность повторного проявления болезни составляет лишь 39%. При этом процесс восстановления после курса антибиотиков проходит вдвое быстрее — всего 3–4 дня вместо 10–12 при оперативном вмешательстве без осложнений.