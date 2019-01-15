Ученые объявили о возможном открытии лекарства от болезни Альцгеймера

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3K3A-APC — это генетически измененный вариант естественного белка С (АРС), который играет важную роль в регуляции свертывания крови и воспаления. Препарат оказывает благоприятное воздействие на различные виды заболеваний у мышей, включая черепно-мозговую травму и рассеянный склероз. В настоящее время 3K3A-APC разрабатывается для лечения инсульта у людей, поскольку, как показывает опыты, препарат безопасен, хорошо переносится и способен бороться с кровоизлияниями в мозг.Новое исследование показало, что 3K3A-APC также защищает мозг мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера у людей, уменьшая накопление токсичных бета-амилоидных пептидов и предотвращая потерю памяти, пишет издание.Токсичные бета-амилоидные пептиды накапливаются в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, что приводит к нейродегенерации и снижению кровотока в мозге. Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили, что 3K3A-APC значительно снижает накопление таких пептидов в мозге мышей. Лечение с помощью препарата 3K3A-APC предотвратило потерю памяти у этих мышей и помогло поддерживать нормальный мозговой кровоток. Препарат также подавлял воспаление в головном мозге — еще один характерный симптом для болезни Альцгеймера.«Из-за его [3K3A-APC] ​нейропротекторной, сосудопротективной и противовоспалительной активности в нескольких моделях неврологических расстройств мы исследовали, может ли 3K3A-APC также защищать мозг от токсического действия бета-амилоидных пептидов в мышиной модели болезни Альцгеймера», — приводит издание слова Берислава Злоковича из Keck School of Medicine при Университете Южной Каролины. «Наши нынешние данные подтверждают идею о том, что 3K3A-APC обладает потенциалом в качестве эффективной терапии против бета-амилоидных пептидов на ранней стадии болезни Альцгеймера у людей», — добавил Злокович.3K3A-APC проходит клинические испытания пока только на людях, перенесших инсульт. Исследование на людях с болезнью Альцгеймера еще не проводилось.