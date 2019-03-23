Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 23 марта, 16:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 63.77
0.03
EUR 72.59
-0.2
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые из Новосибирска нашли вещество для лечения болезни Паркинсона

23 марта 2019 16:38
24
Пока что результаты подтверждены на мышах.
Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) нашли вещество, которое регенерируют поврежденные болезнью Паркинсона нейроны, передает iz.ru. Об этом 18 марта сообщает «Интерфакс».

По словам главного научного сотрудника НИОХ Константина Волчо, синтезированная субстанция восстанавливает двигательную активность у животных, у которых искусственно вызвали болезнь с помощью нейротоксина, но не регенерирует поврежденную нервную ткань.

Позже ученые получили производные от препарата вещества, некоторые из которых превосходят по эффективности исходное — одно из них поддерживает выживаемость нейронов, не влияя при этом на рост других тканей, что снимает проблему онкологии.

«Оказалось, что нами достигнут полный успех, нейроны, которые поражаются токсином, практически полностью восстановились. Это означает, что появляется надежда не только на симптоматическую, но и реальную терапию болезни Паркинсона с восстановлением нейронов», — отметил Волчо.

Пока что результаты подтверждены на мышах. При появлении желания продолжить экскременты на обезьянах, исследователи столкнулись с этическими и финансовыми проблемами. При этом они не уверены, что вещество может подействовать и на приматов.

Волчко считает, что выходом из ситуации могли бы стать испытания на клеточных линиях людей, страдающих болезнью, а также создание «библиотеки» эффективных против заболевания соединений.

Ранее 23 марта стало известно, что американские исследователи из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне назвали углевод, вызывающий рак прямой кишки. Им стал подсластитель на базе фруктозы. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
23 марта 2019  16:38
Пока что результаты подтверждены на мышах.
Ученые из Новосибирска нашли вещество для лечения болезни Паркинсона
Пока что результаты подтверждены на мышах.  Здравоохранение
24
22 марта 2019  12:50
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
241
22 марта 2019  11:57
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
321
22 марта 2019  10:15
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
210
21 марта 2019  09:39
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
314
20 марта 2019  16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка.
СОКБ им. Середавина снова «бьет» демографические рекорды
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
392
19 марта 2019  23:57
И назначил ему личный приём.
Михаил Ратманов удивился, что тольяттинский травматолог получает зарплату 15 тысяч рублей
И назначил ему личный приём.  Здравоохранение
7430
19 марта 2019  15:04
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов.
Самарский СПИД – центр отмечен за достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов.  Здравоохранение
361
18 марта 2019  10:51
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
345
18 марта 2019  10:18
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
309
Весь список
Современная медицина
15 марта 2019  14:05
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
 Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
74
5 марта 2019  09:59
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
 При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает  печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
203
25 февраля 2019  19:28
Почистить кожу. Способы и варианты
 Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
175
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
395
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
487
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
771
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
2940
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
311
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
603
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
583
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1033
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
749
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
712
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
834
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1793
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2017
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1163
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
922
Весь список

Мероприятия
Митинг на Физкультурной собрал порядка 800 человек
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные