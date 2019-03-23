Ученые из Новосибирска нашли вещество для лечения болезни Паркинсона
23 марта 2019 16:38
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По словам главного научного сотрудника НИОХ Константина Волчо, синтезированная субстанция восстанавливает двигательную активность у животных, у которых искусственно вызвали болезнь с помощью нейротоксина, но не регенерирует поврежденную нервную ткань.
Позже ученые получили производные от препарата вещества, некоторые из которых превосходят по эффективности исходное — одно из них поддерживает выживаемость нейронов, не влияя при этом на рост других тканей, что снимает проблему онкологии.
«Оказалось, что нами достигнут полный успех, нейроны, которые поражаются токсином, практически полностью восстановились. Это означает, что появляется надежда не только на симптоматическую, но и реальную терапию болезни Паркинсона с восстановлением нейронов», — отметил Волчо.
Пока что результаты подтверждены на мышах. При появлении желания продолжить экскременты на обезьянах, исследователи столкнулись с этическими и финансовыми проблемами. При этом они не уверены, что вещество может подействовать и на приматов.
Волчко считает, что выходом из ситуации могли бы стать испытания на клеточных линиях людей, страдающих болезнью, а также создание «библиотеки» эффективных против заболевания соединений.
Ранее 23 марта стало известно, что американские исследователи из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне назвали углевод, вызывающий рак прямой кишки. Им стал подсластитель на базе фруктозы.
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