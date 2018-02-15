Тюмень стала вторым городом, школы которого закрыты из-за ОРВИ и гриппа

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Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии Тюмени от 14 февраля.В четверг, 15 февраля, занятия первой и второй смены пройдут в обычном режиме.В течение шестой недели 2018 года в Тюменской области ОРВИ заболели около 18,773 человек, из которых в Тюмени — 12,279 человек, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на данные регионального департамента здравоохранения.С 14 по 24 февраля все школы в Саратове закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе в области было зафиксировано более 18 тыс. ​случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, что превысило эпидемический порог на 46,2%.