Тройной успех Самарской службы крови на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 2017

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В рамках пленарной части мероприятия подведены итоги реализации комплекса мероприятий по развитию донорства крови и её компонентов за 2017 год. Были проведены секционные заседания и мастер-классы. Кульминационной частью юбилейного форума стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства 2017.Профессиональное жюри объявило победителей в 5 номинациях, в 3 из которых Самарская областная клиническая станция переливания крови заняла первые места.В номинации «Может только Человек» - лучшим проектом в области пропаганды добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов признан проект самарской службы крови «Non-stop добра!», объединивший в себе проводимые в регионе донорские марафоны: корпоративный со Сбербанком, межконфессиональный донорский марафон и молодежный при участии вузов области.Также Самарская служба крови была признана лучшей в сфере освещения работы учреждения в СМИ с проектом «СМИру по капле».Впервые в рамках конкурса прошло награждение специалистов-медиков.В номинации «Лучший врач Службы крови» в категории «врач-трансфузиолог» победителем стал заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови Борис Михайлович Зайцев, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.