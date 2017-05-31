Тренажер ранней вертикализациипредставили сегодня на поволжском форуме «Медицина. Фармация» в Самаре

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С помощью прибора можно комплексно воздействовать на визуальные, тактильные и слуховые рецепторы.И начинать реабилитацию в первые 48 часов после инсульта.При создании системы применялись технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи для восстановления чувствительности нейронов.Во время сеанса реабилитации лежачий пациент может почувствовать себя «в движении». Он надевает очки виртуальной реальности, в которых можноувидеть себя в вертикальном положении, перемещаться по локациям и выполнять несложные задачи. Поверхностная чувствительность для подошвенной области и кистей рук создается одновременной пневмостимуляцией. Врач контролирует процесс, наблюдая за тем, что видит пациент на мониторе, и анализирует его реакцию.Стимуляция мозговой активностипроисходит принципу «от обратного». Нейронные связи восстанавливаются. Человек «привыкает» к вертикальному положению. Занятия на тренажере показаны пациентам после инсульта (в первые 48 часов и в отдаленном периоде до 2-х лет), при атаксии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, травмах спинного мозга и т.п.