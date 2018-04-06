Сызранская ЦГБ получит дополнительные 51 млн рублей на ремонт и оснащение

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Дополнительные 51 млн рублей на проведение капитального ремонта и оснащение медицинской мебелью Сызранской Центральной городской больницы (ЦГБ) должны выделить из областного бюджета уже в этом году. Поправки в бюджет Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. планируется внести на заседании Самарской Губернской Думы в текущем месяце.Напомним, ранее кс просьбой выделить средства на проведение капитального ремонта Сызранской ЦГБ обратился глава Сызрани. В настоящее время нуждаются в проведении комплексного капитального ремонта терапевтическое, хирургическое, отоларингологическое отделения главного корпуса; поликлиника №1, патологоанатомический корпус; пищеблок; урологическое и онкологическое отделения урологического корпуса; гинекологический корпус; наружные сети отопления; благоустройство территории. В результате министерством здравоохранения по поручению Главы региона была изыскана возможность финансирования мероприятия по капитальному ремонту терапевтического отделения учреждения в пределах имеющихся бюджетных средств, предусмотренных государственной программой Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» в объеме 17 млн рублей. Однако этой суммы недостаточно для проведения полноценного качественного ремонта и повышения качества предоставляемых услуг населению. После внесения поправок в областной бюджет на ремонт и Сызранской ЦГБ направят в общей сложности 68 млн рублей.Важно отметить, что поставлена задача организовать ремонт таким образом, чтобы обеспечить непрерывной процесс оказания медицинской помощи населению. Главный врач больницы совместно с руководством города до конца недели должны определиться с перечнем отделений, которые будут отремонтированы в первую очередь, сообщает пресс-служба облправительства.