Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому

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По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил. Своё решение она мотивировала высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики. Добавим, что само лекарство стоит от 18 до 24 тысяч рублей.Малыш умер. Однако в историю родов в больнице внесли, что ребёнок якобы скончался ещё в утробе матери.В итоге главврача арестовали по статье "Превышение должностных полномочий".