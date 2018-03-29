Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

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Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенциями, умения использовать их на практике, а также на мотивирование участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и достижению высокого уровня культуры труда.В конкурсе приняли участие 3 студента выпускных групп специальности Фармация профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Самарской области: ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной».Региональный этап конкурса включал:- решение заданий в тестовой форме;- перевод текста с английского языка и ведение диалога на английском языке;- моделирование профессиональной деятельности фармацевта;- реализацию производственной ситуации;- оказание первой медицинской помощи.1 место (победитель регионального этапа) – Валерия Борисова, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»;2 место (призер регионального этапа) – Алсу Тимаева, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»;3 место (призер регионального этапа) – Ирина Игошкина, студентка ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж».Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который пройдет 18-20 апреля текущего года в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».В конкурсе принимали участие 8 студентов выпускных групп профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Самарской области: ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево», ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» и его филиалов, ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» и его филиалов.Региональный этап конкурса включал:- решение заданий в тестовой форме;- письменный перевод текста с английского языка и аудирование;- выполнение профессиональных манипуляций.1 место (победитель регионального этапа) – Ксения Егорова, ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».2 место (призер регионального этапа) – Елизавета Селецкая, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».3 место (призер регионального этапа) – Карина Джалилова, ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево».Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который состоится в мае текущего года в Рязанском государственном медицинском университете им. академика И.П.Павлова, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.