Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ТРЦ "МегаСити" на Ново-Садовой прошла внеплановая прокурорская проверка.
В ТРЦ "МегаСити" на Ново-Садовой прошла внеплановая прокурорская проверка.
Местные жители жаловались на то, что маршрут постоянно переполнен и
Маршрут автобуса №67 от Крутых Ключей до ж/д вокзала дополнили ещё двумя машинами
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной полностью завершится к началу мая
Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной полностью завершится к началу мая
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления ассоциации.
Президентом ассоциации врачей Самарской области вновь избран профессор Сергей Измалков
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенция
Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
В этом месте проходил силовой кабель.
По предварительным данным МЧС очаг возгорания в «Зимней вишне» находился в полости между этажами
В Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
сегодня  Четверг, 29 марта, 19:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/03:
USD 57.56
0.39
EUR 71.33
0.07
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

29 марта 2018 16:47
103
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенция
26 – 27 марта на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 2018 года для обучающихся по двум специальностям среднего профессионального образования «Сестринское дело» и «Фармация».

Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенциями, умения использовать их на практике, а также на мотивирование участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и достижению высокого уровня культуры труда.

Конкурс по специальности Фармация
В конкурсе приняли участие 3 студента выпускных групп специальности Фармация профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Самарской области: ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной».
Региональный этап конкурса включал:
- решение заданий в тестовой форме;
- перевод текста с английского языка и ведение диалога на английском языке;
- моделирование профессиональной деятельности фармацевта;
- реализацию производственной ситуации;
- оказание первой медицинской помощи.

Победители:

1 место (победитель регионального этапа) – Валерия Борисова, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»;
2 место (призер регионального этапа) – Алсу Тимаева, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»;
3 место (призер регионального этапа) – Ирина Игошкина, студентка ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж».
Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который пройдет 18-20 апреля текущего года в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».

Конкурс по специальности Сестринское дело

В конкурсе принимали участие 8 студентов выпускных групп профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Самарской области: ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж», ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево», ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» и его филиалов, ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» и его филиалов.
Региональный этап конкурса включал:
- решение заданий в тестовой форме;
- письменный перевод текста с английского языка и аудирование;
- выполнение профессиональных манипуляций.

Победители:

1 место (победитель регионального этапа) – Ксения Егорова, ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».
2 место (призер регионального этапа) – Елизавета Селецкая, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».
3 место (призер регионального этапа) – Карина Джалилова, ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево».

Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который состоится в мае текущего года в Рязанском государственном медицинском университете им. академика И.П.Павлова, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 марта 2018  18:35
В ТРЦ "МегаСити" на Ново-Садовой прошла внеплановая прокурорская проверка.
В ТРЦ "МегаСити" на Ново-Садовой прошла внеплановая прокурорская проверка.
  Социум
54
29 марта 2018  17:55
Местные жители жаловались на то, что маршрут постоянно переполнен и
Маршрут автобуса №67 от Крутых Ключей до ж/д вокзала дополнили ещё двумя машинами
Местные жители жаловались на то, что маршрут постоянно переполнен и "ходит редко".  Социум
104
29 марта 2018  17:14
Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной полностью завершится к началу мая
Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной полностью завершится к началу мая
  Социум
107
Весь список

Здравоохранение
29 марта 2018  16:53
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления ассоциации.
Президентом ассоциации врачей Самарской области вновь избран профессор Сергей Измалков
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления... Здравоохранение
118
29 марта 2018  16:47
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенция
Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и... Здравоохранение
102
29 марта 2018  09:50
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Они могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и аллергических реакций. Здравоохранение
133
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
123
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
160
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
191
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
61
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
313
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
495
Весь список
Образование
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
151
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
143
28 марта 2018  23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
386
Весь список

Культура
29 марта 2018  14:00
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Творческая встреча пройдет 30 марта.  Культура
130
29 марта 2018  12:43
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй» Он состоится 1 апреля в ДК Железнодорожников.
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»
 Он состоится 1 апреля в ДК Железнодорожников.  Культура
151
28 марта 2018  13:18
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
165
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
461
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
796
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
760
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1331
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
799
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
726
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1561
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
911
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1008
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1605
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
941
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4219
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2394
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2865
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2743
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1142

В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»

292

Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано

286
за неделю

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1426

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1368

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

1279
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда