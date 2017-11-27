Среди лауреатов Всероссийского конкурса «Святость материнства» есть и представитель Самарской области
27 ноября 2017 22:02
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В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности. Проведение конкурса направлено на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.
24 ноября во время научно-практической конференции, посвященной 140-летию святого врача-хирурга Луки Войно-Ясенецкого в Общественной палате РФ состоялось награждение психологов женских консультаций и врачей акушеров-гинекологов. Среди 13 лауреатов конкурса есть и представитель Самарской области.
Конкурс «Святость материнства» проходит в следующих номинациях: 1) «Лучшая женская консультация (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)»; 2) «Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)»; 3) «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе»; 4) «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности».
В номинации «Лучшая женская консультация (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)» второе место завоевала женская консультация Сызранской городской поликлиники (заведующая женской консультацией Лариса Григорьевна Бабаян).
А Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса в номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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