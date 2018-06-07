Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района

В составе делегации: врач-детский хирург В.И. Кислицкий, врач-травматолог-ортопед А.А. Жилин, врач функциональной диагностики Н.В. Липатова и медицинская сестра Ю.О. Иневаткина.Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильного комплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, котороепозволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.