Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
7 июня 2018 16:37
В составе делегации: врач-детский хирург В.И. Кислицкий, врач-травматолог-ортопед А.А. Жилин, врач функциональной диагностики Н.В. Липатова и медицинская сестра Ю.О. Иневаткина.
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильного комплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое
позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2018 16:51
В программу мероприятия входит презентация мобильной части проекта «Лаборатория безопасности» на базе автомобиля «Форд-Транзит»,... Социум
0
7 июня 2018 16:14
Экзамен проводился не с целью оценки, а для выявления пробелов в знаниях учеников. Результаты тестирования полицейские будут использовать в дальнейшей... Социум
0
7 июня 2018 15:43
Памятник был демонтирован во время сноса Дворца Спорта. Социум
0
Здравоохранение
7 июня 2018 16:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 13:44
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
7 июня 2018 10:48
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Образование
7 июня 2018 14:22
Развитие научного, образовательного потенциала Самарской области врио губернатора обозначал одним из приоритетов в своем Послании. Образование
0
7 июня 2018 14:02
За один год он переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. Образование
0
7 июня 2018 12:45
В этом году победителями зональных соревнований стали 13 команд. Образование
0
Культура
7 июня 2018 17:01
В частности, ведомство планирует защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован в новогодние каникулы. Культура
0
7 июня 2018 12:11
В этом году мероприятие проходило в городах Самара и Новокуйбышевск. Культура
0
6 июня 2018 20:36
Эту награду называют также балетным «Оскаром». Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия