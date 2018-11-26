Специалисты областной больницы проведут детский прием в Приволжье

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27 ноября в 11.30 в с. Приволжье (Приволжская ЦРБ) состоится выезд детского мобильного комплекса специалистов Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.В составе бригады - детские врачи – травматолог-ортопед А. А. Жилин, хирург В.И. Кислицкий, стоматолог Л.Ф. Назарова, врач функциональной диагностики Ю.А. Бутова и медицинская сестра функциональной диагностики.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.