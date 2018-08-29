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Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске

29 августа 2018 10:53
37
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу.

30 августа в 10.30 состоится выезд гериатрической бригады Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Октябрьскую центральную городскую больницу (Самарская область, г. Октябрьск, Ленина ул., д. 44).
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога, офтальмолога осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com

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