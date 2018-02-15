Специалисты мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Новокуйбышевске

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Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы.В течение двух недель на базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологиейоргана зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.