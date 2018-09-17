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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Специалисты мобильного комплекса «Здоровый ребенок» примут детей в Челно-Вершинах

17 сентября 2018 15:46
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Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием.
18 сентября выездная бригада специалистов мобильного комплекса «Здоровый ребёнок» Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведет прием маленьких пациентов Челно-Вершинской ЦРБ (Самарская область, Челно-Вершинский район, с Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 12).

В составе бригады врачей детские специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина - врач функциональной диагностики Юлия Александровна Бутова и медицинская сестра, а также врач травматолог-ортопед Данила Игоревич Шинкарюк.

Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильного комплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.

Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи. Качеству жизни и медицинского обслуживания населения Самарской области посвящено несколько разделов Послания Главы региона Дмитрия Азарова. Распоряжением Губернатора Самарской области сформирована Программа действий регионального Правительства по реализации Посланий.

Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



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В 2017 году общий объем платных услуг, предоставленных 98 государственными больницами Самарской области, вошедшими в шорт-лист рейтинга «Дела», составил 3,7 млрд рублей, продемонстрировав рост к 2016 году на уровне 9%.
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