Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
27 февраля 2019 15:05
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бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведет прием маленьких пациентов.
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.
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