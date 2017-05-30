Специалисты Самарской области и Республики Беларусь налаживают сотрудничество в медицинской сфере
30 мая 2017 16:54
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Особое внимание на заседании Совместной рабочей группы было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Республикой Беларусь.
Кроме того, в рамках визита представители отрасли здравоохранения посетили ряд медицинских учреждений Республики Беларусь: ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», ГУ «Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей», ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» и др.
Специалисты обменялись опытом организации медицинской помощи онкологическим больным, в том числе обсудили особенности работы ПЭТ – центра, молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза, программы по скринингу рака предстательной железы и т.д.
Также особое внимание в рамках встреч было уделено вопросам детской и репродуктивной медицины, развитию клеточных технологий, трансплантологии.
По итогам встреч с белорусскими коллегами будут рассмотрены предложения о сотрудничестве в области трансплантологии, проведения совместных исследований по применению клеточных технологий в медицинской практике, проведения совместных конференций, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Фото minzdrav.samregion.ru
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