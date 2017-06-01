Специалисты Самарского центра медпрофилактики обследовали курильщиков

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На одной из фестивальных площадок работала "Палатка здоровья", где посетители парка смогли пройти профилактическое обследование. Все желающие смогли узнать свое артериальное давление, вес, рассчитать индекс массы тела и суммарный сердечно-сосудистый риск, определить содержание жира в организме.Курильщикам было предложено пройти спирометрию и узнать степень задымленности своих легких. Каждый пришедший на мероприятие получил консультацию врача и информационные материалы, посвящённые отказу от курения, употребления алкоголя, организации здорового питания и вопросам поддержания физического благополучия.За время работы "Палатки здоровья" к специалистам обратилось около 70 человек, преимущественно пенсионного возраста. У большинства наблюдалось повышенное артериальное давление. Помимо консультаций, жители города получили памятки "Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний", "Если у вас повышен холестерин", "Питание при избыточном весе", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.