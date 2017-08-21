Специалисты Самарского онкологического диспансера посетят Похвистневскую центральную больницу

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Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам Похвистневского района. Главный врач СОКОД Андрей Орлов и заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов проведут общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проверит качество проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевымсиндромом.В рамках санитарно-просветительских мероприятий заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет для населения лекцию по профилактике и ранней диагностике колоректального рака в 11.00 в конференц-залеПохвистневской районной больницы и в 13.00 в администрации муниципального района Похвистневский.По итогам работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера пройдет рабочее совещание с администрацией Похвистневской районной больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных входе проверки, после этого разработаны организационные решения для их устранения, сообщает пресс-служба облправительства.