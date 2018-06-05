Специалисты Самарского областного кардиодиспансера проведут прием жителей Тольятти

Прием будут вести врач-кардиолог Елена Осадчук и врач-кардиохирург Джульетта Габриелян консультативно-поликлинического отделенияСамарского областного клинического кардиологического диспансера.Самарский областной клинический кардиологический диспансер является крупнейшим в области специализированным медицинским учреждением и входит в тройку ведущих кардиохирургических центров России. Его специалисты ведут прием не только в стенах самого диспансера, но и на выезде. Это позволяет врачам вовремя заметить сердечную патологию и без долгих переездов побывать на приеме у ведущих кардиологов и кардиохирургов.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.