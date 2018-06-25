Специалисты Самарского СПИД-центра провели экспресс-тестирование на ВИЧ в парке Гагарина

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В субботу 23 июня мобильная лаборатория СПИД-центра развернулась в парке им. Ю.А. Гагарина, волонтёры раздавали посетителям паркаинформационные буклеты о профилактике ВИЧ, выполненные в футбольной стилистике и приглашали узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут. Многие самарцы специально приехали в парк, чтобы пройти тест, ведь в выходной день сдать анализ удобнее, чем в рабочее время. Экспресс-тест по слюне привлекает современным форматом диагностики, созвучным динамике современной жизни.В парке Гагарина самарцы не только отдыхают, но и занимаются спортом, катаются на велосипедах, выполняют упражнения на турниках. Спортсмены также воспользовались возможностью быстро проверить своё здоровье. Участники профилактической акции в этот день могли задать интересующие вопросы медикам. Самый частый вопрос касался механизма действия экспресс-теста по слюне. Почему через слюну заразиться ВИЧ нельзя, а определить наличие вируса в организме можно? Как поясняют врачи, экспресс-диагностика определяет наличие в слюне антител к ВИЧ, а не самого вируса. Содержание ВИЧ в слюне настолько мало, что этот путь заражения полностью исключён. Всего за два часа работы мобильной лаборатории было протестировано более 120 человек.Акция состоялась при активной поддержке волонтёров, выразивших желание помочь врачам на выездном тестировании, а также при участии активистов «Самарского дома молодёжи», сообщает пресс-служба Самарского СПИД-центра.Фото: пресс-служба Самарского СПИД-центра