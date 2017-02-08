Специалистами центра здоровья будет организовано комплексное медобследование на рабочих местах

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Для работников организации врачи-стоматологи проведут профилактический осмотр с полной консультацией по состоянию полости рта. Сотрудники Самарского областного центра медицинской профилактики исследуют состояние сердца с помощью кардиовизора, измерят АД, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Желающие смогут определить состав тела с помощью исследования на биоимпеданстметре и узнать процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани в организме.После прохождения медицинских профилактических услуг каждый получит на руки результаты медицинского обследования (карта здорового образа жизни), наглядные материалы по коррекции факторов риска развития хронических неинфекционныхзаболеваний и рекомендации для дальнейших исследований, если будут выявлены те или иные патологии состояния организма.Подобные выездные акции повышают качество и доступность медицинской помощи, выявляя предотвратимые факторы риска развития неинфекционных заболеваний среди лиц, чувствующих себя практически здоровыми. Даже если у человека нет жалоб, проверять здоровье все равно необходимо, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Очень важно понимать, что только профилактика заболеваний обойдется дешевле их лечения и поможет избежать неприятных последствий, сообщает пресс-служба облправительства.